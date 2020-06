Bomba d'acqua in Veneto: danni a case e auto

Paura in Veneto per una bomba d'acqua su Valdobbiadene e Pederobba, forti temporali su tutta l'Alta trevigiana nel primo pomeriggio di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti una decina di volte per allagamenti. Subito dopo la bomba d'acqua è tornato il sole. Il violento nubifragio ha provocato danni a case e auto. Oltre ad allagamenti e voragini in alcune strade locali.



Il maltempo ha colpito anche Montebelluna, dove si è verificato un piccolo incendio.

