Bomba d'acqua, strade invase dal fango. Allagata anche la mensa della scuola materna

di Gianluca Murgia

Bomba d'acqua a Matelica (Macerata) con risultato già visto: acqua e fango ovunque, strade allagate simili a fiumi in piena, diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Un incubo che torna a nemmeno un mese di distanza dall'alluvione che aveva devastato l'Anconetano e il Pesarese, provocando morti e danni.

Gli allagamenti

A Matelica, in provincia di Macerata, sono andate allagate in breve tempo diverse strutture - riporta una nota del Comune - A seguito del nubifragio diverse zone del quartiere di San Rocco e di località Crinacci e Peschiera si sono allagate provocando danni e disagi. Tra queste c’è l’area delle scuole, dove l’acqua è penetrata nei locali mensa della scuola materna di via Bellini allagando le sale utilizzate per il consumo dei pasti. Per questo motivo il Comune di Matelica fa sapere che il servizio mensa sarà sospeso fino a nuova comunicazione.

La bomba non prevista

Le famiglie dei bambini interessati, per i prossimi giorni, dovranno quindi recuperare i propri figli per il pranzo. Seguiranno nuove disposizioni. Domattina sarà chiusa anche la limitrofa strada “San Sollecito” in entrambe le direzioni per favorire gli interventi di ripristino. L’amministrazione comunale si scusa per il disagio e ringrazia coloro che sono intervenuti e che interverranno nelle prossime ore per la risoluzione del problema. Sono inoltre in corso sopralluoghi e interventi in diverse zone della città da parte di vigili urbani, Protezione Civile, operai comunali e ufficio tecnico. Controlli sul posto anche da parte del sindaco Massimo Baldini e del vicesindaco Denis Cingolani che in queste ore stanno monitorando la situazione da vicino per evitare ulteriori disagi e risolvere le varie problematiche.

Iscriviti al canale Telegram per ricevere le notizie della città in tempo reale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA