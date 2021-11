Uomo nudo in strada per sfuggire al marito dell'amante: «È tornato prima del previsto»

Correva nudo per le strade di Bolzano dopo essere stato scoperto dal marito della sua amante, rientrato prima a casa. Una situazione surreale che riporta alla commedia Garinei e Giovannini "Cielo mio marito". L'uomo infatti, per evitare conseguenze peggiori, era riuscito a dileguarsi ma non aveva avuto il tempo di mettersi addosso qualcosa.

Come riporta "L'Adige", i passanti lo hanno visto mentre correva senza indumenti per le strade. Terrorizzato, si è infilato in un negozio e ha chiesto aiuto ai gestori, che hanno chiamato i carabinieri. Alle forze dell'ordine, l'uomo ha spiegato perché era in quello stato, raccontando loro che si era ritrovato nel pieno di una scena da film, con il marito dell'amante rientrato prima del previsto. Di seguito, i militari l'hanno quindi accompagnato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 12:22

