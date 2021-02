Coppia scomparsa, si cerca ancora il corpo di Peter Neumair: il figlio Benno resta in carcere

Sono riprese questa mattina le ricerche di Peter Neumair. Un motoscafo del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano in queste ore sta perlustrando l'Adige. Questa mattina, una riunione di coordinamento stabilirà ulteriori azioni che si riterranno utili ai fini della ricerca. La pioggia di questi giorni ha reso l'acqua del fiume ancora più torbida. Anche la diga di Mori, a una novantina di chilometri a sud del ponte di Ischia Frizzi, sul quale sono state trovate tracce di sangue compatibile con quello di Peter, viene costantemente monitorata.

Bolzano, il periodo buio di Benno Neumair : il Tso in Germania e il coltello puntato alla ex fidanzata

In mattinata la Procura della Repubblica di Bolzano ha conferito al medico legale Dario Raniero l'incarico di effettuare l'accertamento autoptico sulla salma di Laura Perselli, la madre di Benno Neumair, in carcere per l'omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei genitori. Il corpo della donna, scomparsa a inizio gennaio insieme al marito Peter Neumair, è stato ritrovato nell'Adige nei giorni scorsi. I relativi esiti preliminari saranno disponibili verosimilmente solo nella prossima settimana, informa la procura in una nota, in cui precisa che «nei prossimi giorni proseguiranno nel fiume Adige le ricerche finalizzate al ritrovamento del corpo di Peter Neumair» e che «allo stato non possono essere fomiti ulteriori elementi sullo stato delle indagini preliminari.

Intanto resta in carcere Benno Neumair, il trentenne arrestato con l'accusa di aver ucciso i genitori Peter e Laura Neumair, gettandone i cadaveri nell'Adige. Il tribunale del riesame di Bolzano ha infatti respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere presentata dalla difesa. Ne dà notizia la procura in una nota.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA