Il carro di Carnevale si ribalta, tragedia sfiorata a Bolzano: 16 feriti. Cos'è accaduto FOTO

Una giornata di festa poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. A Montagna, tra Egna e Ora, in provincia di Bolzano, un carro di carnevale si è ribaltato e il bilancio è di 16 feriti. Nella serata di ieri, sabato 18 febbraio, al termine della sfilata di carnevale, che si stava svolgendo su una strada in leggera salita nelle vicinanze di un parcheggio, il carro allegorico in legno si è rovesciato.

I soccorsi

Sono 16 persone le ferite e fortunatamente nessuna di loro è grave. Da Bolzano si è attivato il gruppo emergenza con i vigili del fuoco, la Croce Bianca e la Croce Rossa, tutti supportati da un'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Egna per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto in un dramma. Dopo l'intervento dei soccorritori sei persone sono state trasportate in ospedale (4 codici verdi e 2 gialli), tutti gli altri i feriti sono stati medicati sul posto. I feriti hanno tra i 12 e i 42 anni.

VVF Montagna - 18.02.23 - 18:46 - tragedia sfiorata: carro di carnevale ribaltato dopo la sfilata, fortunatamente nessuno è rimasto incastrato sotto il mezzo. pic.twitter.com/g9HMkStSMC — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) February 18, 2023

La ricostruzione

L'allarme è scattato alle ore 19:00. Non potendo valutare da subito la reale portata dell'incidente, si è attivata la macchina dei soccorsi con diverse ambulanze e medici d'urgenza, come anche con il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Per stabilire le cause dell'incidente sono già al lavoro i carabinieri: i militari stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti ed effettuando i rilievi del caso, anche per accertare che tutte le norme sulla sicurezza siano state scrupolosamente rispettate.

A Montagna,in provincia di Bolzano,un carro allegorico di Carnevale si è ribaltato durante le fasi conclusive della parata: 16 persone sono rimaste ferite, nessuno fortunatamente in modo grave. I feriti hanno tra i 12 e i 42 anni. pic.twitter.com/vdPvXZHjdF — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 18, 2023

