Bologna zona rossa da giovedì al 21 marzo. Merola: «Chiusi anche nidi e scuole d'infanzia»

Bologna diventa zona rossa a causa dei contagi da Covid: lo ha affermato il sindaco Virginio Merola, dopo la decisione unanime dei sindaci, condivisa dalla Regione che a breve firmerà l'ordinanza. Chiusi anche i nidi e le scuole d'infanzia, oltre alle attività commerciali non essenziali. Il Provvedimento entrerà in vigore da giovedì 4 marzo e sarà valido fino al 21 dello stesso mese. Resteranno perciò chiusi asili e negozi non essenziali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 17:50

