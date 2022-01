Bologna, scheletro ritrovato in un sacco vicino ad un torrente

In base a quanto si apprende il sacco, con all'interno lo scheletro, è stato rinvenuto a una ventina di metri dal torrente. A trovarlo, diversamente da quanto appreso in precedenza, sarebbe stato un volontario addetto alla cura del verde che ha chiamato i carabinieri.

Quattro ventenni morti in auto in un fiume nel Piacentino

In base alle prime informazioni, lo scheletro sarebbe stato avvolto in una coperta e poi riposto nel sacco, tutto è stato posto sotto sequestro. Sono in corso accertamenti medico-legali

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA