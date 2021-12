Bologna, multe salate per ristoratori e baristi senza Green pass: 6.100 euro di multe

6.100 euro di multa per non aver rispettato le regole anti covid. E' l'ammontare delle sanzioni fatte dai Carabinieri del Comando provinciale di Bologna al titolare di un ristorante-pizzeria a Molinella, che ha omesso di controllare il Green pass a due clienti che, secondo quanto poi accertato, ne erano sprovvisti.

I due stavano mangiando una pizza all'interno del locale, in contrasto con la normativa che prevede il possesso del certificato verde per il consumo al tavolo, se al chiuso. E' scattata la sanzione di 400 euro sia per il ristoratore che per i due clienti.

La seconda multa, di 4.900 euro, è stata inflitta al titolare di un bar di Castel San Pietro, perché non aveva il Green pass e aveva alle dipendenze un lavoratore in nero, senza contratto. Per lui è scattata anche la sospensione dell'attività imprenditoriale.



Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 20:51

