Bologna, donna picchiata dal marito finisce in ospedale: il poliziotto culla e tranquillizza il figlio neonato

Una foto che ha commosso il web, quella dell'agente Vincenzo. Questo poliziotto, in servizio alle Volanti di Bologna, è il protagonista di uno scatto tenero e dolcissimo, nell'ambito di una vicenda drammatica.

Come raccontato anche da Agente Lisa, pagina Facebook della Polizia di Stato, il neonato in braccia al poliziotto è il figlio di una donna picchiata in casa dal marito pregiudicato e finita all'ospedale. Mentre la vittima di violenza domestica veniva medicata in ospedale, l'agente Vincenzo, lo stesso che con i colleghi aveva soccorso la donna, ha cullato e tranquillizzato il piccolo.

Il marito violento è stato arrestato dai poliziotti, mentre l'agente Vincenzo ha spiegato semplicemente: «Il mio è stato un gesto normale, istintivo, sono un genitore anch'io». La storia, raccontata dalla polizia sui social, ha trovato anche il plauso di Stefano Boccini, presidente della Regione Emilia-Romagna.

