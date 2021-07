Bologna, Camion prende fuoco in A14. Chiuso il tratto di Borgo Panigale

Un camion ha preso fuoco sulla A14 all'altezza di Bologna Borgo Panigale. Un incendio è scoppiato intorno alle 15 sul semirimorchio di un autoarticolato in transito sulla carreggiata Sud della A14, al km 8 all'altezza di Bologna Borgo Panigale. Dalle prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stato il carico di bobine di carta del mezzo pesante, non a seguito di un incidente ma forse per un surriscaldamento.

Leggi anche > Lecco, autobus in fiamme sulla Superstrada 36. Autista salva i 25 bambini a bordo, 7 in ospedale per accertamenti

Il camionista è riuscito ad accostare e si è messo in salvo. Ci sono state anche alcune esplosioni, probabilmente delle gomme del mezzo pesante. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, con diverse squadre, e la polstrada. Non risultano feriti. La colonna di fumo che si è alzata in cielo, nello stesso punto del drammatico incidente dell'agosto 2018, è visibile da tutta la città. Il tratto della A14 tra Borgo Panigale ed il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona è stato chiuso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA