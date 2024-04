Bollo, registro e successione, novità in arrivo: «Si potrà presentare in via telematica». Il decreto domani in cdm

di Redazione web

Bollo e successione, novità e restyling in arrivo. Stando a quanto si apprende, un decreto legislativo sulle imposte di registro, successione e bollo, attuativo della delega, sarebbe all'ordine del giorno del preconsiglio dei ministri, ovvero la riunione preparatoria del Cdm che si terrà nel pomeriggio in vista del Consiglio dei ministri in agenda domani alle 11.15 chiamato anche a dare il via libera al Def.

Il provvedimento

Il provvedimento in questione prevede, tra le altre cose, che la dichiarazione della successione possa essere presentata in via telematica. All'odg della riunione di oggi figurano inoltre un disegno di legge per la ratifica dell'Accordo fra Italia e Albania sulla sicurezza sociale, la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministero dell'Agricoltura, e un decreto del Presidente della Repubblica sul Codice di navigazione.

