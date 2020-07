Coronavirus, nuovi contagi in lieve calo (255). Cinque i morti. Zero casi in 5 regioni

Focolaio covid tra i braccianti: in 500 in quarantena

Virus, in Lombardia nessun morto per il terzo giorno consecutivo. I nuovi casi sono 74 Sono 255 i nuovi contagiati da coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 275, mentre resta stabile il numero di decessi. Il numero totale dei casi sale così a 246.118 mentre il numero degli attualmente positivi sale a 12.565, con un aumento rispetto a ieri di 123 persone. Questi alcuni dei dati sull'emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore diffusi dal ministero della Salute. Sono invece 5 i decessi nelle ultime 24 ore, lo stesso dato di ieri, che portano il totale a 35.107. Sono poi 126 in più di ieri i dimessi/guariti nel complesso 198.446.

Cinque regioni a zero contagi. Secondo i dati del ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile, sono 123 i nuovi positivi e 126 i guariti da ieri, mentre sale il numero delle persone ricoverate con sintomi (735, +4 da ieri) e in terapia intensiva (44, +3). Finora sono stati effettuati 6.560.572 tamponi (+40.526 da ieri), mentre sono 5 (Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata) le regioni che non hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, i dati nelle regioni

Sono 74 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi. Lo rende noto la Regione. In particolare i nuovi casi per provincia sono così distribuiti Milano (13, di cui 10 in città), Bergamo (25), Brescia (9), Como (3), Cremona (2), un caso a Lecco e zero a Lodi. E ancora: un caso in provincia di Mantova, 6 in provincia di Monza e Brianza, uno a Pavia, due in provincia di Sondrio e otto a Varese.



È di 12 contagi, di cui 7 asintomatici, e un decesso il bilancio in Piemonte dell'emergenza Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio della pandemia è quindi di 4.126 morti e 31.606 contagi. L'Unità di crisi regionale segnala anche altri 12 guariti, per un totale di 26.019 pazienti che hanno superato la malattia, e altri 659 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva restano cinque, dato invariato negli ultimi due giorni, mentre quelli non in terapia intensiva sono 143, due in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 654. I tamponi diagnostici finora processati sono 486.073, di cui 267.170 risultati negativi.



«Oggi abbiamo 19 casi e due decessi. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall'India. Abbiamo superato quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti». È quanto fa sapere l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.



Sono undici i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania, su soli 703 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma la tendenza dei giorni scorsi alla crescita dei contagi: ieri i nuovi casi erano stati 21 ma su oltre 2.400 tamponi. Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi segnala che non si registrano né guarigioni né nuove vittime.

