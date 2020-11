Coronavirus in Veneto, frenata dei contagi: oggi 888 nuovi infetti. Sei vittime nella notte Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 16 novembre 2020. Frenata dei contagi rispetto al bolettino di ieri, domenica 15. Sono infatti 888 i nuovi infetti nella nostra regione. Sei le vittime del virus nella notte, il conteggio dei morti da Covid sale quindi a 2.867 persone decedute.

Covid in Veneto



Per quanto riguarda le provincie, quella con il maggior numero di contagi è Padova, con 261 casi, segue Venezia, con 260 casi, Treviso con 128, Vicenza con 109, Belluno con 63, Verona con 33, Rovigo con 26.

Ricoveri e terapie intensive



Sotto stretto controllo la situazione degli ospedali: i pazienti Covid positivi ricoverati in area non critica sono 1.985, mentre in terapia intensiva si trovano 252 persone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 13:02

