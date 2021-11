Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 9 novembre 2021. Salgono ancora i contagi nelle province venete, oggi il report della Regione segna 883 nuovi positivi, con il totale da inizio pandemia che sale a 486.261. E salgono anche i cittadini in isolamento che raggiungono quota 13.170. Impennata anche delle vittime: sono 7 nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi a 11.856.

Il contagio nelle province del Veneto

Il primato per nuovi contagi oggi spetta a Treviso, dove se ne registrano 214, a seguire Vicenza con 180, a Padova e Verona 140 ciascuna, a Venezia 138, crescita anche nelle province dove il Covid ha sempre tenuto numeri bassi, a Belluno 47 casi e a Rovigo 11.

Aumentano i ricoveri in ospedale

L'andamento dei dati ospedalieri segue il peggioramento della situazione epidemica: i ricoverati in area non critica sono 261 (+4), quelli in terapia intensiva 58 (+6).

Vaccini in Veneto

Ha superato il 74% la percentuale di popolazione residente in Veneto che ha effettuato il richiamo del vaccino anti-Covid. Per la terza dose, invece, il dato è del 3,2%, con 154.188 somministrazioni totali. Nella giornata di ieri sono state inoculate complessivamente 14.733 dosi, di cui 1.138 prime somministrazioni, 4.803 dei cicli completi, e 8.792 dosi addizionali/booster. Dall'inizio della campagna sono 7.351.329 le dosi somministrate in Veneto.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA