Bollettino Covid di oggi, martedì 9 agosto 2022: 43.084 nuovi contagi e 177 morti. Positività al 15,8%

​Bollettino Covid di oggi, martedì 9 agosto 2022. ​Sono 43.084 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 11.976. Le vittime sono 177, in aumento rispetto alle 113 di ieri. Il tasso è al 15,8%, come ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 272.495 tamponi. Sono invece 331 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.816, cioè 236 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.018.327, ovvero 35.840 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.368.480 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.426. I dimessi e i guariti sono 20.176.727 con un incremento di 78.741.

Covid in Lombardia: 5.474 nuovi casi e 20 morti

Sono 5.474 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 36.968 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14,8%. Nelle ultime 24 ore sono morte 20 persone, per un totale di 41.826 decessi da inizio pandemia. Aumenta il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 37, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.137 (+12). Nel Milanese i contagi sono 1.365, di cui 463 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+835), Bergamo (+625), Varese (+436), Monza e Brianza (+410), Pavia (+362), Mantova (+360), Como (+306), Cremona (+273), Lodi (+167), Lecco (+134) e Sondrio (+88).

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Agosto 2022, 17:39

