Bollettino Covid di giovedì 27 maggio: 171 morti e 4.147 casi in più. I ricoverati sono meno di novemila

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 27 maggio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 4.147 su 243.967 tamponi (ieri erano stati 3.937 su 260.962 tamponi). Sono 171 i morti di oggi (ieri erano stati 121). Con 10.808 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 253.193, 6.836 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 8.116 unità.

Il tasso di positività è oggi dell'1,69% (ieri era stato del 1,5%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 125.793. Dei 171 morti di oggi 41 vengono dalla Lombardia, 32 dalla Puglia, 21 dalla Campania e 16 dalla Toscana. Nessuna regione oltre i mille casi: la più colpita è la Lombardia (739) seguita da Campania (533), Sicilia (383), Lazio (361), Toscana (319), Puglia (288) ed Emilia Romagna (263).

Covid in Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-giovedì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 13.798 (giovedì scorso erano 19.154, due settimane fa 27.963), mentre i morti sono 568 (654 giovedì scorso, 912 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 865.056, a fronte dei 920.081 di una settimana fa e dei 1.010.198 test di due settimane fa.

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.205.970, di cui 125.793 morti e 3.826.984 dimessi e guariti, 10.808 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 253.193, ieri erano 260.029, un calo di 6.836 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 243.967 (ieri erano stati 260.962). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 65.423.542, mentre il totale delle persone testate è di 27.887.155.

Del totale dei positivi sono 244.280 quelli in isolamento domiciliare (-6.353), 7.707 ricoverati con sintomi (-411) mentre i malati in terapia intensiva sono 1.206 (-72) di cui 260 in Lombardia (-13), 165 nel Lazio (-12), 119 in Toscana (-11) e 111 in Emilia Romagna (+2). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 38 (-1 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Toscana (7) seguita da Lazio (6), Emilia Romagna (5), Puglia e Campania (4). Nessun ingresso in terapia intensiva in nove regioni, tra cui Lombardia e Veneto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 17:30

