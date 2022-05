Covid, il bollettino: 27.162 nuovi casi e 62 morti, tasso di positività al 14%

Covid, il bollettino di oggi domenica 15 maggio 2022. Sono 27.162 i nuovi casi e 62 i morti nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Con 194.577 tamponi, il tasso di positività si attesta al 14%. Ancora in calo il numero dei ricoveri, 7.532 (-118 da ieri) mentre le terapie intensive sono 347 (+7). Il totale del numero dei morti dall'inizio della pandemia è 165.244 mentre gli attuali positivi sono 998.118 (-2.670).

Per la prima volta da marzo tornano sotto il milione gli attualmente positivi per il Covid in Italia: sono 998.118, in calo di 2.670 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.057.873 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.244. I dimessi e i guariti sono 15.894.511, con un incremento di 30.334 rispetto a ieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 17:19

