Bollettino Covid di oggi, 14 ottobre 2021: 2.668 nuovi casi e 40 morti nelle ultime 24 ore

Covid in Italia, il bollettino di oggi, 14 ottobre 2021: sono 2.668 i nuovi casi positivi su 324.614 tamponi (ieri erano stati 2.494 su 278.945 tamponi) e 40 i nuovi decessi (ieri erano stati 37) comunicati nelle ultime 24 ore.

I nuovi guariti o dimessi sono 3.709 in più, per un totale di 4.498.924 dall'inizio dell'epidemia. Gli attuali positivi in Italia sono 79.368, 1083 in meno rispetto a ieri.

Il tasso di positività oggi è pari allo 0,82% (ieri era all'1%). Il totale delle vittime in Italia nel nostro Paese è pari a 131.461, il numero dei casi totali è invece pari a 4.709.753.

Covid in Italia, il bollettino del 14 ottobre

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.479 (ieri 2.552), con un calo di 73 persone rispetto a ieri mentre sono 359 i ricoverati in terapia intensiva (- 8), con 22 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.498.924 i guariti (+ 3.709 ) e 79.368 attualmente positivi (-1.083).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 17:58

