Bollettino Covid di lunedì 10 maggio: i dati completi dopo le 17. In Veneto solo due morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 10 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Quasi tutta Italia è ormai in zona gialla da oggi: e mentre continua il dibattito sul coprifuoco e su quando diremo addio alle mascherine all'aperto (a metà giugno, secondo il sottosegretario Sileri) i numeri sui contagi delle ultime settimane sembrano in forte calo.

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi, inevitabilmente condizionati dal solito calo di tamponi nel weekend. In Veneto si registrano oggi 247 casi e 2 morti, in Toscana 481 casi e 20 morti. In Puglia i nuovi positivi di oggi sono 247 con 25 morti, mentre in Abruzzo i casi sono 54 con un decesso.

