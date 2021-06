Bollettino Covid di mercoledì 2 giugno: 62 morti e 2.897 casi in più. Quasi 16mila positivi in meno di ieri

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 2 giugno del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.897 su 226.272 tamponi (ieri erano stati 2.483 su 221.818 tamponi). Sono 62 i morti di oggi (ieri erano stati 93). Con 18.535 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 210.050, 15.701 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 7.923 unità.

Il tasso di positività è oggi dell'1,28% (ieri era stato dell'1,11%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 126.283. Dei 62 morti di oggi 16 vengono dalla Sicilia, 10 da Lombardia e Puglia. La regione più colpita è la Lombardia con 519 casi, seguita da Campania (388), Sicilia (289) e Lazio 8211): tutte le altre non superano i 200 casi, con dieci regioni sotto i cento di cui due (Molise e Val d’Aosta) sotto i dieci casi.

Covid in Italia, il bollettino del 2 giugno

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.223.200, di cui 126.283 morti e 3.886.867 dimessi e guariti, 18.535 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 210.050, ieri erano 225.751, un calo di 15.701 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 226.272 (ieri erano stati 221.818). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 66.620.345, mentre il totale delle persone testate è di 28.242.102.

Del totale dei positivi sono 203.259 quelli in isolamento domiciliare (-15.311), 5.858 ricoverati con sintomi (-334) mentre i malati in terapia intensiva sono 933 (-56) di cui 207 in Lombardia (-13), 143 nel Lazio (-2) e 103 in Toscana (-4). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 33 (-8 rispetto a ieri).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 17:43

