Bollettino Covid di martedì 4 maggio: i dati completi dopo le 17. La Puglia torna oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 4 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Dopo che gli ultimi giorni hanno visto i dati più bassi da diversi mesi a questa parte per quanto riguarda contagi e decessi, i numeri odierni saranno più indicativi perché non dovrebbero risentire del calo dei tamponi tipico del weekend. Ieri i nuovi casi sono stati poco meno di 6mila, il dato più basso dalla metà di ottobre 2020.

Leggi anche > Il bollettino del Lazio: 36 morti e 803 nuovi positivi

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Puglia i nuovi positivi sono 1.028, con 34 morti, mentre in Veneto si registrano 721 casi e 16 decessi. La Toscana conta invece 503 nuovi positivi, in Campania i casi sono 1.331, con 38 morti. Nel Lazio oggi 803 casi e 36 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA