Bollettino Covid di martedì 11 maggio: i dati completi dopo le 17. Contagi sempre più in calo

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 11 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Dopo che ieri i nuovi positivi sono stati poco più di cinquemila - il dato più basso dall'inizio di ottobre - con 198 morti, continua il dibattito sull'opportunità di eliminare il coprifuoco già dalla prossima settimana. Ma il Governo frena: ne sapremo di più dopo il monitoraggio Iss di venerdì e l'ordinanza con i colori delle regioni del Ministero guidato da Roberto Speranza.

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi numeri. In Veneto i nuovi positivi di oggi sono 417, con 17 morti, mentre in Toscana si registrano 367 casi e 21 decessi. Dati in calo anche in Puglia, dove i nuovi positivi sono 684 con 24 morti.

