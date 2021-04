Bollettino Covid di lunedì 26 aprile: 342 morti e 8.444 casi in più. Oltre ottomila positivi in meno

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 26 aprile del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 8.444 su 145.819 tamponi (ieri erano stati 13.158 su 239.482 tamponi). 342 i morti di oggi (ieri erano stati 217). Con 16.539 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 452.812, 8.400 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 236 unità.

Il tasso di positività è oggi del 5,79% (ieri era stato del 5,49%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 119.539.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA