Bollettino Covid Italia di oggi 8 febbraio: 101.864 casi e 415 morti, tasso di positività al 10,2%

Covid, il bollettino di oggi martedì 8 febbraio 2022. Sono 101.864 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326.

I dati Agenas sui ricoveri

Resta al 15%, in Italia, la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con Covid-19. In 24 ore, però, cala in 8 regioni: Calabria (al 12%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lombardia (11%), Marche (20%), PA Bolzano (11%), PA Trento (con -3% scende al 23%), Piemonte (15%) e Sardegna (15%). Cresce, invece, in Basilicata (5%), Toscana (18%), Umbria (10%). Questi i dati del monitoraggio quotidiano Agenas, aggiornato al 7 febbraio. Il valore è stabile in Abruzzo (19%), Campania (10%), Emilia Romagna (16%), Lazio (21%), Liguria (15%), Molise (8%), Puglia (14%), Sicilia (15%), Val d'Aosta (9%), Veneto (14%).

Nei reparti ordinari la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid-19 risale al 29% a livello nazionale (+1%) e, in 24 ore, aumenta anche in 8 regioni e province autonome: Calabria (al 35%), Friuli Venezia Giulia (38%), Lazio (33%), Liguria (38%), Molise (con +3% arriva a 26%), PA Bolzano (28%), PA Trento (30%), Piemonte (29%). Lo indicano i dati Agenas del 7 febbraio. La percentuale cala in Abruzzo (37%), Lombardia (24%), Valle d'Aosta (30%). Stabile, invece, in Basilicata (26%), Campania (30%), Emilia Romagna (27%), Marche (32%),Puglia (26%), Sardegna (23%), Sicilia (37%), Toscana (26%), Umbria (33%), Veneto (23%).

Bollettino, i dati delle Regioni

Veneto

Sono 11.201 i contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, con un'incidenza sui tamponi che continua ad abbassarsi, 7,82% su 100.000 abitanti Vi sono purtroppo anche 41 vittime; questa cifra risente tuttavia del caricamento di alcuni dati del fine settimana. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia è pari a 1.235.269, quello dei decessi a 13.414. Prosegue la discesa dei soggetti attualmente positivi, 156.004 (- 12.746). Il dato negativo è il rimbalzo all'insù dei ricoveri nei reparti ospedalieri ordinari, 1.745 (+35), mentre si abbassa ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 156 (-4).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Fvg su 7.760 tamponi molecolari sono stati rilevati 576 nuovi contagi (7,42%). Sono inoltre 22.849 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.203 casi (9,64%). Si riducono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 40, cosi come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che sono 455. Lo ha fatto sapere il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La fascia più colpita è 40-49 anni (18,71%). Oggi si registrano 15 decessi di persone di età comprese tra 62 e 101 anni: otto donne e 7 uomini. I decessi complessivamente sono 4.591, di cui: 1.110 a Trieste, 2.209 a Udine, 878 a Pordenone e 394 a Gorizia. I totalmente guariti sono 241.011, i clinicamente guariti 392, le persone in isolamento sono 42.036. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 288.525 persone, di cui: 62.283 a Trieste, 120.042 a Udine, 69.634 a Pordenone, 32.391 a Gorizia e 4.175 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di 3 unità. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, quelle Friuli Centrale, Friuli Occidentale, all'Irccs materno infantile Burlo Garofolo e all'Irccs Cro di Aviano, all'Azienda di coordinamento regionale sanitario. Relativamente alle residenze per anziani si registra il contagio di 34 ospiti e di 27 operatori.

Toscana

In Toscana sono 6.653 i nuovi casi Covid (1.933 confermati con tampone molecolare e 4.720 da test rapido antigenico), che portano il totale a 793.652 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 679.885 (85,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.874 tamponi molecolari e 52.283 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,2% è risultato positivo. Sono invece 9.903 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 105.260, -7,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.374 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 12 uomini e 18 donne con un'età media di 85,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Campania

Sono 10.789 i nuovi casi di Covid emersi ieri in Campania dall'analisi di 87.836 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 28 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 12 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il numero dei decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sale così a 9.405. In Campania sono 82 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.338 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Piemonte

Torna a calare, dopo il temporaneo aumento (+28) di ieri, il numero dei ricoverati Covid negli ospedali piemontesi. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi - 4 pazienti in terapia intensiva, - 41 negli altri reparti. I dati complessivi sono ora, rispettivamente, di 93 e 1922 pazienti. Non scende, invece, il dato dei decessi: 25, di cui 3 relativi a oggi. Sul fronte dei contagi, i nuovi casi sono 6.446, con un tasso del 9.1% sui 70.717 tamponi diagnostici processati, di cui 61.494 antigenici. Tra i nuovi positivi la quota di asintomatici arriva all'87,7%. I nuovi casi di guarigione sono 13.844, le persone in isolamento domiciliare 86.148 Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati accertati 929.402 casi di Covid e 828.481 guarigioni; i morti sono 12.758.

Sardegna

Nuovo aumento dei contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 3.018 casi positivi (di cui 2.405 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 27.434 tamponi per un tasso di positività dell'11%. In calo il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 28 (- 3), mentre quelli ricoverati in area medica sono 409 (+ 46); 29.458 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 1028). Si registrano anche sette decessi: due donne di 77 e 85 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una 79enne della provincia di Sassari; una donna di 80 anni residente in provincia di Oristano; una 91enne residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 36 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari e affetta da una grave patologia; un residente nella provincia di Nuoro.

Puglia

Oggi in Puglia si sono registrati 9.289 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 56.629 test giornalieri (positività al 16,4%). Sono 33 le vittime riportate nel bollettino quotidiano, ma è specificato che 20 sono relative alle ultime 24 ore, mentre le restanti 11 sono risalenti ai giorni precedenti. I casi sono così ripartiti per provincia. A Bari: 2.603; Bat: 735; Brindisi: 763; Foggia: 1.465; Lecce: 2.438; Taranto: 1.199; residenti fuori regione: 55; persone per cui la provincia è in fase di definizione: 31. Delle 104.866 persone attualmente positive: 732 sono ricoverate in area non critica (ieri 750) e 67 in terapia intensiva (ieri 70).

Valle d'Aosta

Un decesso e 155 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia a 30.365. I casi positivi attuali sono 2794 di cui 2742 in isolamento domiciliare, 49 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 27.058, saliti di 628 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati e pari a 125.768 unità, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 449.718. Con il decesso segnalato oggi salgono a 513 le persone decedute in Valle d'Aosta risultate positive al virus da inizio emergenza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA