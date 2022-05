Bollettino Covid oggi 30 maggio, 7.537 nuovi casi e 62 morti: tasso di positività scende al 9,4%

Pressoché dimezzati nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19, scesi a 7.537 (ieri 14.826) con 80mila tamponi, in forte calo come di consueto nei giorni festivi (-62mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 62 decessi (+35) e un tasso di positività in discesa al 9,4% (-1 punto percentuale).

I dati

Solo il Lazio supera i mille nuovi contagi (1.233), seguito dall'Emilia Romagna con 826 e dalla Campania con 824. Gli attualmente contagiati scendono a 698mila (-13.187) dei quali 693mila in isolamento domiciliare, 5.281 ricoverati nei reparti ordinari (+47) e 255 in terapia intensiva (-5). Sono 20.971 le persone dimesse o guarite.

I ricoveri

Sono 255 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.281, ovvero 47 in più rispetto a ieri.

