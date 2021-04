Bollettino Covid di lunedì 19 aprile: i dati completi dopo le 17. Campania oltre i mille casi, 46 morti in Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 19 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre prosegue la campagna vaccinale e ci si avvicina alla data delle riaperture, con diversi esperti che si dicono contrari per via di un possibile rialzo dei contagi, i numeri degli ultimi giorni vedono un calo dei casi: ieri i nuovi positivi sono stati quasi 13mila, con 251 morti e un lievissimo calo degli attualmente positivi, che sono ora poco più di 504mila. In calo ricoveri e terapie intensive.

Dai singoli bollettini regionali di oggi i primi dati. In Veneto si registrano 497 nuovi positivi e 7 morti, in Puglia 584 casi e 46 decessi, in Toscana 771 casi e 31 morti. Nel Lazio i nuovi positivi sono 950, con 38 decessi, in Emilia Romagna 877 casi e 32 morti, in Campania 1.334 casi e 35 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 16:51

