Bollettino Covid di giovedì 20 maggio: i dati completi dopo le 17. In Puglia ancora 30 morti

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 20 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Continua il calo dei contagi delle ultime settimane: ieri i nuovi positivi sono stati 5.506, con 149 morti e un costante declino di ricoveri e terapie intensive in tutta Italia. Nessuna regione ha superato ieri i mille casi, e dieci regioni hanno contato meno di cento casi quotidiani.

Leggi anche > Vaccino Pfizer, firmato il contratto per altre 1,8 miliardi di dosi in Europa

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Veneto i casi sono 293 con 8 morti, in Toscana 559 con 15 decessi, mentre in Puglia si contano oggi 386 nuovi positivi e 30 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA