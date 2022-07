Bollettino Covid di domenica 31 luglio: 36.966 contagi e 83 morti, il tasso di positività sale al 18%

Covid in Italia, il bollettino di domenica 31 luglio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 36.966 su 204.903 tamponi (ieri erano stati 49.571 su 290.013 tamponi), per un tasso di positività del 18,0% (ieri era stato del 17,1%). I morti di oggi sono 83 (ieri erano stati 121).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 21.040.025 (+36.966) di cui 19.591.456 dimessi e guariti (+47.412) e 172.086 morti (+83). Gli attualmente positivi sono 1.276.483 (-10.243) di cui 1.265.596 in isolamento domiciliare (-10.243), 10.499 ricoverati con sintomi (-103) e 388 malati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 33 (ieri erano stati 28).

