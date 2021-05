Bollettino Covid di venerdì 7 maggio: i dati completi dopo le 17. Puglia e Veneto sotto i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 7 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno dei dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute, c'è attesa per l'ordinanza del ministro Roberto Speranza che dovrebbe vedere un'importante novità: nessuna regione dovrebbe essere in zona rossa, dato che l'unica ancora nella fascia a rischio più alto, la Val d'Aosta, passerà in arancione.

Leggi anche > Regioni, da Val d'Aosta a Calabria e Puglia, ecco chi può cambiare colore

Ieri i nuovi positivi sono stati quasi 12mila, con 258 morti. Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi: in Veneto i casi sono 629 con 10 morti, mentre in Toscana si registrano oggi 715 casi. Ancora sotto i mille casi la Puglia, dove oggi i nuovi positivi sono 870, con 20 morti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA