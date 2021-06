Bollettino Covid di venerdì 4 giugno: 73 decessi e 2557 nuovi casi. "Solo" 836 i ricoverati in terapia intensiva

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 4 giugno del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.557 su 220.939 tamponi (ieri erano stati 1.968 su 97.633 tamponi). Sono 59 i morti di oggi (ieri erano stati 59). Con 7853 i dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 200.192, 5.370 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 4.488 unità.

Il tasso di positività è oggi del 1,2% (ieri era stato del 2,01%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 126.415

Covid in Italia, il bollettino del 4 giugno

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.227.319, di cui 126.415 morti e 3.901.112 dimessi e guariti, 7.853 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 200.192, ieri erano 205.562, un calo di 5.37 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 220.939 (ieri erano stati 97.633).

Del totale dei positivi sono 193.868 quelli in isolamento domiciliare, 5.488 ricoverati con sintomi ( ieri erano 5.717) mentre i malati in terapia intensiva sono 836 (ieri 892). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 22 (-2 rispetto a ieri).

