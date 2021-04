Bollettino Covid di venerdì 16 aprile: i dati completi dopo le 17. Toscana oltre i mille casi, 50 morti in Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 16 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre dalla cabina di regia emergono le prime date sulle riaperture - con ristoranti aperti dal 26 aprile in zona gialla all'aperto, ma col coprifuoco che resta alle 22 - i numeri sui contagi degli ultimi giorni hanno visto una lieve discesa, seppur con un numero ancora alto di decessi.

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. In Toscana i nuovi positivi sono 1.239 con 20 morti, mentre in Veneto i casi sono 906, con 23 decessi. In Basilicata 181 casi e nessun morto. In Puglia 1.537 casi e 50 morti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 15:21

