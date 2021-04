Bollettino Covid di mercoledì 21 aprile: i dati completi dopo le 17. Il Veneto torna oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 21 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre il dibattito verte sul coprifuoco che rimane alle 22 e sul green pass per gli spostamenti, i numeri degli ultimi giorni sui contagi sono leggermente in calo: ieri poco più di 12mila casi, con 390 morti, un numero ancora enorme.

I primi dati di oggi arrivano dai singoli bollettini regionali. In Veneto i nuovi positivi sono 1.094, con 20 morti, in Toscana 936 casi e 31 decessi, mentre in Basilicata si registrano oggi 177 nuovi positivi e 5 morti.

