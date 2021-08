Bollettino Covid di mercoledì 11 agosto: 6.968 casi e 31 morti. Tasso di positività oltre il 3%, 40 ingressi in terapia intensiva

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 11 agosto del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 6.968 su 230.039 tamponi (ieri erano stati 5.636 su 241.766 tamponi). Sono 31 i morti di oggi (stesso dato di ieri). Con 4.450 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 118.761, 2.438 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 1.468 unità.

Il tasso di positività è oggi è al 3,02% (ieri era al 2,33%): dato però leggermente condizionato dal fatto che la Regione Lazio, vittima di un attacco hacker nei giorni scorsi, comunica solo il dato dei positivi, dei decessi e delle ospedalizzazioni e non quello dei tamponi. ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 128.304. La Regione più colpita è ancora la Sicilia (868), seguita da Toscana (774), Lombardia (768), Lazio (645) e Veneto (620).

Covid in Italia, il bollettino dell'11 agosto

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.413.162, di cui 128.304 morti e 4.166.095 dimessi e guariti, 4.450 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 118.761, ieri erano 116.323, un incremento di 2.438 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 230.039 (ieri erano stati 241.766). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 79.749.572, mentre il totale delle persone testate è di 31.523.180.

Del totale dei positivi sono 115.476 quelli in isolamento domiciliare (+2.355 rispetto a ieri), 2.948 ricoverati con sintomi (+68 rispetto a ieri) mentre i malati in terapia intensiva sono 337 (+15). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 40 (+14 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Sicilia (11), seguita da Lombardia (4), Veneto, Campania, Emilia Romagna e Toscana (3).

