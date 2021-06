Bollettino Covid di lunedì 7 giugno: 65 morti e 1.273 casi in più. Ma i tamponi sono meno di 85mila

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 7 giugno del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.273 su 84.567 tamponi (ieri erano stati 2.275 su 149.958 tamponi). Sono 65 i morti di oggi (ieri erano stati 51). Con 5.024 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 188.453, 3.819 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 3.097 unità.

Il tasso di positività è oggi dell'1,5% (ieri era stato dell'1,51%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 126.588. Solo sette regioni oltre i cento casi: la più colpita è la Campania con 177 nuovi positivi, seguita da Lazio (170), Toscana (160), Sicilia (156), Emilia Romagna (155), Lombardia (142) e Piemonte (100). Otto invece le regioni sotto i dieci casi giornalieri.

Covid in Italia, il bollettino del 7 giugno

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.233.698, di cui 126.588 morti e 3.918.657 dimessi e guariti, 5.024 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 188.453, ieri erano 192.272, un calo di 3.819 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 84.567 (ieri erano stati 149.958).

Del totale dei positivi sono 182.784 quelli in isolamento domiciliare (-3.751 rispetto a ieri), 4.910 ricoverati con sintomi (-53) mentre i malati in terapia intensiva sono 759 (-15) di cui 167 in Lombardia (dato invariato), 124 nel Lazio (-1), 88 in Toscana (-5), 72 in Emilia Romagna (+2) e 64 in Piemonte (+1). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 25 (+5 rispetto a ieri).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 17:10

