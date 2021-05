Bollettino Covid di lunedì 3 maggio: i dati completi dopo le 17. Calano i contagi, ma 52 morti in Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 3 maggio del Ministero della Salute. Mentre il numero di morti cala drasticamente, grazie al calo dei contagi e all’aumento dei vaccinati tra i fragili (ieri 144 decessi, il dato più basso da sette mesi a questa parte), i dati di oggi saranno presumibilmente condizionati dal fisiologico calo di tamponi del weekend. Ieri i nuovi positivi sono stati poco più di 9mila, con un lievissimo aumento degli attualmente positivi dopo diverse settimane di calo costante.

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Veneto si registrano 364 nuovi positivi e solo 4 morti, in Toscana i casi sono 570 con 29 decessi. Ancora tanti i morti in Puglia, dove i decessi di oggi sono 52, con 335 casi in più. In Sardegna, che passa in zona arancione da oggi dopo diverse settimane in zona rossa, 124 casi e 2 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

