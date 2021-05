Bollettino Covid di lunedì 17 maggio: i dati completi dopo le 17. Solo due morti in Veneto

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 17 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno della cabina di regia che dovrà decidere sul coprifuoco, sulle riaperture e sulle eventuali modifiche ai parametri sulle fasce di colore delle Regioni, i dati saranno con ogni probabilità condizionati dal fisiologico calo di tamponi nel weekend.

Leggi anche > Coprifuoco e riaperture, alle 16 la cabina di regia a Palazzo Chigi

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Puglia 21 morti e 145 nuovi positivi, in Veneto 173 casi e 2 morti, mentre in Toscana si registrano oggi 382 casi e 15 decessi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA