Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 10 giugno del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.079 su 205.335 tamponi (ieri erano stati 2.199 su 218.738 tamponi). Sono 88 i morti di oggi (ieri erano stati 77). Con 7.616 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 169.309, 5.626 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 6.791 unità.

Il tasso di positività è oggi è all'1,01% (ieri era stato dell'1%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 126.855.

Covid in Italia, il bollettino del 10 giugno

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.239.868, di cui 126.855 morti e 3.943.704 dimessi e guariti, 7.616 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 169.309, ieri erano 174.935, un calo di 5.626 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 205.335 (ieri erano stati 218.738). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 68.057.064, mentre il totale delle persone testate è di 28.667.166.

Del totale dei positivi sono 164.530 quelli in isolamento domiciliare (-5.362 rispetto a ieri), 4.153 ricoverati con sintomi (-229 rispetto a ieri) mentre i malati in terapia intensiva sono 626 (-35 rispetto a ieri). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 30 (+6 rispetto a ieri).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 18:29

