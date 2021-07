Bollettino Covid di domenica 25 luglio: 4.743 nuovi casi e 7 morti. Aumentano ricoveri e terapie intensive

Covid, il bollettino di domenica 25 luglio 2021: nelle ultime 24 ore, in tutta Italia, sono 4.743 i nuovi casi accertati a fronte di 176.653 tamponi processati (ieri erano stati 5.140 su un totale di 258.929 test). I nuovi decessi sono 7 (due in più rispetto a ieri).

Con 1.001 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, il numero degli attuali positivi continua a crescere: sono in totale 66.257. Il tasso di positività, in virtù del consueto calo dei tamponi nel fine settimana, continua a crescere: oggi è pari al 2,68%, ieri era pari a circa il 2%.

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.317.415, di cui 127.949 morti e 4.123.209 dimessi e guariti (1.001) nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 66.257, ieri erano 62.523, in aumento quindi di 3.734 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 176.653 (ieri erano stati 258.929). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 76.228.449, mentre il totale delle persone testate è di 30.656.190.

Del totale dei positivi sono 64.687 quelli in isolamento domiciliare (-695 rispetto a ieri), 1.392 ricoverati con sintomi (+52 rispetto a ieri) mentre i malati in terapia intensiva sono 178 (+6 rispetto a ieri). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 16 (-5 rispetto a ieri).

