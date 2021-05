Bollettino Covid di venerdì 14 maggio: i dati completi dopo le 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 14 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre tutta Italia si appresta ad entrare in zona gialla (comprese Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta attualmente ancora arancioni), i dati degli ultimi giorni vedono un costante calo dei contagi e un lento calo dei decessi. Ieri i nuovi positivi sono stati poco più di ottomila, con 201 morti: continua il calo di ricoveri e terapie intensive.

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono oggi 453 con 6 morti, in Toscana 529 casi e 17 decessi. In Puglia si registrano 591 nuovi casi e 23 morti, in Friuli Venezia Giulia 36 casi e 5 decessi, in Basilicata 116 casi e un morto, nelle Marche 252 casi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 16:19

