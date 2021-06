Bollettino Covid di oggi sabato 19 giugno 2021: 1197 nuovi positivi e 28 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 19 giugno del Ministero della Salute: sono 1.197 i nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.147. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 35. I dimessi ed i guariti sono invece 4.035.692, con un incremento di 4.087 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 89.150, in calo di 2.922 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 88.976 persone (-2.724 rispetto a ieri).

Covid in Italia, il bollettino del 19 giugno

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.252.095, di cui 127.253 morti e 4.101.228 dimessi e guariti. I pazienti attualmente positivi sono 89.150, ieri I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 249.988. I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 69.765.699, mentre il totale delle persone testate è di 29.100.240.

Del totale dei positivi sono 86252 quelli in isolamento domiciliare, 2.504 ricoverati con sintomi mentre i malati in terapia intensiva sono 394 (-22 rispetto a ieri). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 10 (-1 rispetto a ieri)

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 18:19

