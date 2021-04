Bollettino Covid di venerdì 16 aprile: 429 morti e 15.493 nuovi positivi. Calano ricoveri e malati gravi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 16 aprile del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.943 su 327.704 tamponi (ieri erano stati 16.974 su 319.633 tamponi). 429 i morti di oggi (ieri erano stati 380). Con 18.779 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 506.738, 3.285 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 4.637 unità.

Il tasso di positività è oggi del 4,86% (ieri era stato del 5,31%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 116.366. Dei 429 morti di oggi 87 vengono dalla Lombardia, 50 dalla Puglia, 42 dall’Emilia Romagna, 39 dal Lazio e 38 dal Piemonte. La regione più colpita è ancora la Lombardia con 2.431 nuovi casi, seguita da Campania (1.994), Puglia (1.537), Lazio (1.474), Sicilia (1.370), Emilia Romagna (1.275), Toscana (1.239) e Piemonte (1.200).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-venerdì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 72.321 (venerdì scorso erano 68.314, due settimane fa 97.187), mentre i morti sono 2.112 (2.549 venerdì scorso, 2.395 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 1.477.728, a fronte dei 1.280.831 di una settimana fa e dei 1.496.603 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 16 aprile

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 3.842.079, di cui 116.366 morti e 3.218.975 dimessi e guariti, 18.779 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 506.738, ieri erano 510.023, un calo di 3.285 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 327.704 (ieri erano stati 319.633). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 54.532.594, mentre il totale delle persone testate è di 24.362.434.

Del totale dei positivi sono 478.629 quelli in isolamento domiciliare (-2.390), 24.743 ricoverati con sintomi (-844) mentre i malati in terapia intensiva sono 3.366 (-51) di cui 728 in Lombardia (-11), 382 nel Lazio (-5), 313 in Emilia Romagna (+1), 292 in Piemonte (-19), 283 in Puglia (+6) e 278 in Toscana (-8). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 199 (-12 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (44), seguita da Puglia (31), Lazio (19), Campania ed Emilia Romagna (15).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 18:14

