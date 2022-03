Bolletta energetica, le donne pagheranno il conto più salato

Le donne, soprattutto se anziane o capofamiglia, subiranno più di altri i rincari attesi per il costo dell'energia. Lo dicono due studiose (l'economista Giovanna Badalassi e l'esperta di mainstreaming di genere Federica Gentile), lo confermano i dati di Ladynomics (sito di economia e politica di genere) e le tabelle di Bankitalia che sottolineano la peggiore condizione economica delle donne. Un quadro già a tinte fosche senza le conseguenze che sicuramente avrà anche la guerra in Ucraina sull'intero comparto economico italiano.



Le donne possiedono un quarto in meno delle risorse economiche rispetto agli uomini, quelle che lavorano sono di meno rispetto agli uomini, sono occupate in settori peggio pagati, subiscono il pay gap, spesso sono obbligate a lavori precari, flessibili, al part-time.

Gli aumenti peseranno di più sulle spalle delle donne anziane che vivono da sole e delle famiglie monogenitoriali con capofamiglia una donna e con uno o più minori a carico. Tra gli over 80, sono donne il 79,3% dei beneficiari delle pensioni assistenziali e sono donne il 74,2% dei titolari di pensioni sotto i 750 euro. Nel caso di famiglie monogenitoriali, se il capofamiglia è donna (l'8,2% contro il 2% degli uomini) hanno un rischio di povertà del 28,8% contro il 24,2% se invece è uomo. Le donne, quindi, «sono più esposte alla povertà reale e pure al maggiore rischio di povertà - conferma Giovanna Badalassi -. Il costo dell'energia le colpirà in modo più forte in termini di decisioni di spesa e di privazioni».

Per contrastare questa situazione, che la pandemia ha aggravato, sono necessari - secondo l'esperta - importanti strumenti di sostegno che «dovranno essere anche strutturati per intercettare in modo puntuale le fasce di povertà femminile a maggiore rischio di povertà energetica. Anche in questo caso infatti gli studi ci dicono che quando le politiche sono neutre e non tengono conto delle differenze, di fatto diventano politiche discriminatorie».

