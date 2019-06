Bolle ai piedi e piccole lesioni dopo un bagno in piscina. È accaduto in una struttura di Licola località di Napoli. Su disposizione dell'Asl Napoli 2 Nord la struttura è stata chiusa. Complessivamente sono stati dieci gli accessi di bimbi all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e altri all'ospedale Santobono.



«Una domenica di passione per i bagnanti che hanno scelto di ripararsi dalla calura di questi giorni recandosi al Pareo park - commenta il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli - Momenti di grande preoccupazione accompagnati da qualche tensione per la mancanza di informazioni e di spiegazioni da parte del personale che, stando a quanto denunciato sui social da alcuni presenti, non si è fatto trovare sul posto. Chiediamo che si faccia subito chiarezza sull'episodio risalendo alle cause che hanno comportato questi problemi ai bagnanti più piccoli, per evitare conseguenze peggiori».

Domenica 23 Giugno 2019, 20:08

Decine di bambini ricoverati neicon bolle e chiazze rosse in diverse parti del corpo: foto e video arrivano viaper una domenica di terrore per le famiglie. Oggi, infatti, era la giornata diNel pomeriggio sono comparse sui corpi dei piccoli le prime bolle, sono arrivate le ambulanze mentre le mamme hanno cominciato a verificare le condizioni dei propri figli. In tanti si sono diretti ai pronto soccorso per far medicare i bambini, scatenando poi sui social la propria rabbia.Ancora non è chiaro cosa è avvenuto.. Secondo alcuni testimoni l'acqua, ad un certo punto, avrebbe cambiato colore e dal quel momento sul corpo dei bambini sono comparse le chiazze rosse. Di certo sono arrivate decine di ambulanze smistate negli ospedali della zona ma anche al Santobono.