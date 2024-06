Scopre la bocciatura, studente minorenne punta il prof di matematica e lo manda all'ospedale con calci, pugni e una testata

di Redazione web

Uno studente minorenne delle superiori ha aggredito con calci e pugni, poi anche con una testata, il suo professore di matematica all'interno dell'edificio scolastico, davanti agli occhi di compagni e personale. Il motivo? La bocciatura di cui era appena venuto a conoscenza.

È accaduto nel pomeriggio di martedì 11 giugno all'Istituto tecnico economico Leonardo da Vinci di Milazzo, in provincia di Messina: dopo che erano stati eseguiti gli scrutini i genitori dello studente autore dell'aggressione sono stati convocati a scuola, così che gli potesse essere comunicata in anticipo la decisione di non poter promuovere il loro figlio.

I genitori hanno reagito in modo pacato alla notizia, molto meno il diretto interessato. Non appena scoperta la bocciatura, è entrato nella scuola e ha puntato subito il suo professore di matematica, forse perché lo identificava come il "responsabile", e lo ha aggredito sotto gli occhi di diversi testimoni.

Una tendenza preoccupante

La preside dell'istituto Stefania Scolaro ha subito telefonato alla polizia e all'ambulanza, che ha trasportato il professore all'ospedale Giuseppe Fogliani per degli accertamenti, e ha poi commentato l'accaduto categorica: «È un episodio spiacevolissimo e da condannare.

Aumenta perciò il numero di aggressioni ai danni di docenti da parte di studenti: in tutto lo scorso anno scolastico sono stati ben 36 in Italia. La sicurezza dei professori sembra essere sempre più a repentaglio, non solo da un punto di vista fisico, ma anche psicologico.

Non sono rare purtroppo le occasioni in cui si vedono denigrati e presi in giro dai propri studenti, che documentano il tutto con dei video che poi iniziano a circolare sui social o sulle chat private.

Il tema delle umiliazioni e aggressioni nell'ambito scolastico (a prescindere da quale parte arrivino) testimonia una critica frattura al suo interno ed episodi come questo non fanno che ricordarlo alle istituzioni.

