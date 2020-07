Bob Sinclair a Gallipoli, duemila ragazzi ballano senza mascherina e distanziamento

di Simone Pierini

Altro che distanzamento. Altro che regole di prevenzione. Durante la serata di Bob Sinclair di ieri giovedì 30 luglio al Praja di Gallipoli, in Puglia, è andato in scena ciò che da tutti gli esperti è ritenuto il rischio più grande dei mesi estivi. Duemila ragazzi, tutti senza mascherina e senza distanziamento si sono scatenati sotto i colpi della musica del dj francese. A mostrare le immagini è lo stesso Bob Sinclair che nelle sue stories di Instagram ha pubblicato diversi video con dalla prospettiva della sua consolle.



L'esibizione del dj era stata autorizzata dalla Prefettura di Lecce. Una decisione presa nel corso della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto da Maria Rosa Trio, nuovo prefetto del capoluogo salentino, da poco insediatosi. Nell'occasione è stato accolto il piano presentato dalla proprietà del locale che prevede il rispetto delle misure di sicurezza e anti assembramento con un limite di 2.050 biglietti. Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Luglio 2020, 14:49

