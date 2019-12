Lascia la Bmw parcheggiata davanti alla chiesa e gliela rubano in pochi istanti

Aveva accompagnato la figlia in parrocchia, lasciando per un attimo l'auto fuori dalla chiesa a Cadola, ma quando è uscito l'ha vista partire con direzione sud, lungo l'Alemagna a Belluno. Forse deve aver pensato ad uno scherzo, ma in realtà stava assistendo in diretta al furto della sua Bmw serie 5, praticamente nuova.



Vittima del colpo è G.R., di Ponte nelle Alpi. Il fatto è avvenuto sabato sera, verso le 19. L'uomo, aveva lasciato la vettura giusto il tempo di accompagnare la figlia. In totale fiducia sul fatto che ci avrebbe realmente messo un attimo, pare avesse lasciato anche le chiavi inserite sul quadro. Ma i ladri, che non si sa se lo stessero tenendo d'occhio o se siano stati baciati da un colpo di inaspettata fortuna, ne hanno prontamente approfittato, infilandosi rapidamente nell'abitacolo e partendo a tutto gas in direzione sud lungo l'Alemagna. L'auto ha imboccato l'autostrada in località Fiorane, un chilometro più avanti, e da quanto si è saputo sarebbe uscita verso le 20 allo svincolo di Treviso nord.



LA DENUNCIA

Immediata la denuncia ai carabinieri per cercare di rintracciare il veicolo, ma da sabato non ci ancora notizie su quale fine abbia fatto la vettura, tra l'altro di notevole valore. Quel modello si aggira sui 55mila euro, optional a parte. Sconcerto per come si sono svolti i fatti. Inevitabile chiedersi come sia stato possibile per i ladri cogliere l'attimo. Era appostati? Conoscevano il proprietario e sapevano dove avrebbe parcheggiato? Oppure stavano semplicemente seguendo il tipo di veicolo tra i più gettonati nel mondo dei furti d'auto?

La notizia ha trovato spazio anche sui social, con appelli, corredati di foto, a quanti possano aver visto il veicolo, affinché diano eventuali informazioni.

