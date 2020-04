La BMG PETROLi, distributore di prodotti perroliferi di Alba Adriatica, si mette su strada questa volta per un iniziativa di solidarietà verso le famiglie in difficoltà del territorio, in occasione di queste festività segnate dall’ emergenza e dalle ripercussioni anche economiche del Coronavirus.Nonostante anche il settore della rete di carburanti, registri un calo del 30% e del 50% nelle zone maggiormente colpite dall’ emergenza, la BMG Petroli, sensibilizzata dalle famiglie in difficoltà del territorio, in occasione di Pasqua metterà a disposizione presso la BMG Petroli di Martinsicuro, centro commerciale il Grillo, ogni tipo di genere alimentare, una “Tavolata di beneficenza, per dare sostegno alle persone colpite dalla crisi del Coronavirus”. “Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta.” Questa e la frase Motivazionale scelta dalla BMG per unirsi alle persone in difficoltà di quel meraviglioso territorio.