Blue Monday, il 16 gennaio è il giorno più triste dell'anno? Come nasce e perché è una bufala

Blue Monday il 16 gennaio 2023. La ricorrenza del giorno più triste dell'anno torna inesorabile anche quest'anno, nonostante sia una fake news. La trovata, nata dalla mente del professor Cliff Arnall nel 2005, resta una trovata di marketing così efficace, che continua a far discutere in tutto il mondo.

Perché il Blue Monday è una fake news

Nel 2005 l'agenzia di viaggi Sky Travel ha commissionato al professor Cliff Arnall, docente di psicologia della Cardiff University, uno «studio» con lo scopo di incentivare le persone ad acquistare un viaggio nel momento in cui si fossero sentite più tristi. Secondo Arnall, un'equazione matematica avrebbe indicato nel terzo lunedì di gennaio il giorno più triste. Il motivo sarebbero alcune variabili complementari, come il troppo tempo che manca al Natale e il meteo sfavorevole. Una teoria fantasiosa, da cui la stessa università ha preso le distanze, specificando anche che lo psicologo avrebbe svolto nell'ateneo solo un breve incarico part-time in qualità di tutor fino al 2006.

Perché si chiama Blue Monday

L'idea ha comunque avuto un effetto talmente efficace, che a distanza di 18 anni resiste ancora. Si chiama Blue Monday perché in inglese l'espressione «i'm blue» vuol dire «sono triste». Un sentimento con cui tutti devono scontrarsi. L'equazione fantasiosa di Arnall infatti non dimostra che in realtà non esista un Blue Monday. Ma la realtà è che per ognuno è diverso e incalcolabile, perché dipeso dagli eventi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 10:02

