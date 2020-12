Blocco di cemento si stacca da un cornicione e la colpisce in testa: grave una ragazza di 30 anni

Una ragazza di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Croce di Cuneo, per un trauma cranico dopo essere stata colpita in testa da un blocco di cemento e ferro del peso di alcuni chili. Questo si è staccato dal cornicione di un palazzo e ha colpito in testa la giovane, che passava di lì in quel momento: è accaduto questa mattina tra via Giacosa e via Medaglie d'Oro. Sono intervenuti i vigili del fuoco e l'amministratore del palazzo, che è stato transennato per motivi di sicurezza.

