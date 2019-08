Alpi, speleologo bloccato in una grotta a 300 metri di profondità

Il soccorso alpino sta intervenendo sul Massiccio del Marguareis per uno speleologo francese in difficoltà nella grotta Fiat Lux, a una profondità di trecento metri. A Briga Alta stanno convergendo le delegazioni di soccorso di Piemonte, Liguria e Toscana, insieme alla Commissione Disostruzione. I sanitari specializzati in soccorso medicalizzato in grotta stanno raggiungendo l'ingresso grotta in elicottero. Le condizioni dello speleologo non sono state rese note

L'area carsica del Marguareis, sulle Alpi Marittime, si trova nel sud della provincia di Cuneo, ai confini con la Liguria e la Francia. Cinquanta chilometri di grotte, in parte ancora da scoprire, attira ogni anno esploratori da tutta Europa. Ad agosto si calano in media nelle cavità fra le 100 e le 150 persone. Gli incidenti non sono rari.

Giovedì 8 Agosto 2019, 22:21

